ANDREA SORIANI

È improvvisamente mancatodi anni 54Ne danno il triste annuncio la moglie Simona con i figli Diego, Alessio e Davide, la mamma Vanda, la sorella Romilda e famiglia, lo zio Silvio, gli zii Emilia, Artemio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 22 marzo partendo alle ore 11.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale della Trasfigurazione proseguiranno per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene a Bambini e Austismo Onlus Parma.21 marzo 2019Ï Mafalda e famiglia PanichiÏ Giuseppe e Silvia BaraniÏ Famiglie Babis e Giorgio KyriacatisÏ Dante, Marina, Lisa, Jonathan e SebastianCiaoho vissuto 30 anni in questi ultimi giorni.Ho imparato che il tappeto su cui sei in piedi può essere sfilato da sotto di te senza alcun preavviso.Ho imparato a chiedere aiuto, ho imparato che ho bisogno di tanto aiuto.Non avevo pianificato la tua morte e quando è successo non sapevo cosa fare.Ho provato con tutte le mie forze a tenerti con me, ma non ci sono riuscita.Le persone a me vicine mi hanno guidata.Hanno pianificato, hanno sistemato.Mi hanno detto dove sedermi e mi hanno ricordato quando mangiare.Stanno ancora facendo tanto per me e per i miei figli.Ho imparato la gratitudine vera per le cose che prima davo per scontate, come la vita.Io sono grata a tutta la mia famiglia e a tutti i miei amici che ci sono sempre.So che anche dopo i funerali, il tuo spirito, la tua generosità resteranno ancora qui e so che già da ora vivono negli occhi dei nostri tre splendidi ragazzi.Il tuo amore brillerà per sempre nei nostri cuori.Ricordo anche adesso le tue battute, ci fanno ridere ancora riempiendo l'immenso vuoto che hai lasciato.Tua moglie.21 marzo 2019Troppo presto ci hai lasciato, ma sappiamo che ci guarderai e ci amerai da lassù.CiaoDiego, Alessio e Davide.21 marzo 2019La zia Adriana, i cugini Fabrizio, Franco, Aurelio, Daniele, Sergio, Maurizio e Rossana con rispettive famiglie sono vicini a Simona e figli per l'immatura scomparsa dell'amato21 marzo 2019Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» ed il Cral Aziendale, della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, condividono il dolore dei familiari per la scomparsa di21 marzo 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce la famiglia per la scomparsa di21 marzo 2019Il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato della Società Barilla esprimono il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del caro21 marzo 2019Il Direttore, lo staff di stabilimento, i colleghi ed i capiturno sono vicini alla famiglia per la perdita di21 marzo 2019La Direzione dello Stabilimento Barilla di Pedrignano unitamente a tutti i colleghi sentitamente partecipa al grave lutto della famiglia per la grave scomparsa di21 marzo 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto per la perdita del collaboratore21 marzo 2019<+T>Il fondo di solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale della società Barilla ed il gruppo Donatori Sangue a nome di tutti i soci, condividono il dolore dei famigliari per la scomparsa di21 marzo 2019<+T>Ada, Maria Grazia, Andreas e Monica si stringono a Simone e figli per la perdita del caro21 marzo 2019Ï Lucanon dimenticheremo mai la tua allegria e le risate durante i viaggi sulle nostre dueruote.<+T>Ovunque andremo sarai con noi!<+T>Angelo, Cristina, Pietro, Rosella, Claudio, Nadia, Silvano, Marta, Antonio e Alda.21 marzo 2019<+T>I colleghi Angelo Fava, Francesco Tinterri, Angelo Delendati, Sergio Colla, Sergio Sommavilla, Ignazio Russo, Daniele Vernazza, Marco Gabbi, condividono il dolore dei famigliari per la scomparsa di21 marzo 2019<+T>La Società Up Virtus, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i suoi soci tutti partecipano con profondo dolore al lutto che ha colpito la famiglia Soriani per la perdita del caro21 marzo 2019<+T>Le famiglie Benedini, Fornaciari, Imperatore, Manco, Padovani, Paletti partecipano al lutto della famiglia Soriani per la perdita del loro caro21 marzo 2019<+T>Adriana, Carla, Caterina, Rosalba, Paola, Claudia, Mirella, Mariangela e Sandra si uniscono al grande dolore che ha colpito Vanda per la prematura scomparsa di21 marzo 2019