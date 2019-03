ANNA MARIA FASAN

É mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Barbara con Gian Piero, Claudio con Marzia e Federica e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, sabato 23 marzo, alle ore 8.45partendo dalla Sala del Commiato Cofdi Viale Villetta 16, per la chiesa della Famiglia di Nazareth in via Navetta proseguendo per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Si ringrazia Maria per l'assistenza prestata.22 marzo 2019Alessandra, Emanuele e famiglia sono vicini a Barbara, Claudio e famiglie per la scomparsa della loro mamma22 marzo 2019Gli amici camminatori del Gruppo «I Gialli» si uniscono al dolore di Barbara e famiglia per la scomparsa della cara mamma22 marzo 2019Con grande affetto e partecipazione ci stringiamo a Claudio, Marzia e famiglia per la dolorosa perdita della cara mammaFrancesca, Antonella, Roberto e Gian Luca.22 marzo 2019Addolorati per la morte della cara mammaGuglielmo, Giuseppe, Tiziana e Paola porgono le loro condoglianze ai famigliari.22 marzo 2019Simonetta, Gabriele, Roberta e Stefano sono vicini a Barbara per la perdita della cara mamma22 marzo 2019I condomini del Condominio Gioiello partecipano al lutto della famiglia Bonzani per la perdita della cara signora22 marzo 2019