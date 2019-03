CARLO PIROLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 95Lo annunciano con dolore i figli Mauro con Antonella e Enrico con Tiziana, le nipoti Emma ed Asia, i nipoti Pietro, Matteo e Marco unitamente alla sorella, le cognate e il cognato.I funerali avranno luogo domani, sabato 23 marzo, partendo alle ore 11.15 dalla Sala del Commiato COF di Viale Villetta, per la chiesa di San Marco, indi per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.45 presso la stessa parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le attenzioni dedicate la signora Tatiana.22 marzo 2019Ï Bazzini Bianca e nipotiÏ Gianni, Lidia ViettaI consuoceri Anna e Nino sono vicini a Enrico, Tiziana e Mauro in questo triste momento per la perdita del caroche ricorderanno sempre con affetto.22 marzo 2019Tilde, Danilo, Giuseppe e famiglie si uniscono al dolore di Luisa, Mauro e Enrico per la perdita del caro22 marzo 2019Paolo, Patrizia, Marco e Davide sono vicini a Enrico e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita di22 marzo 2019Paolo, Emilio, Vincenzo, Patrizio e Alessandro della ditta EPA-PARABOLICA sono vicini a Enrico e famiglia per la perdita del loro caro22 marzo 2019Le famiglie Guareschi Franco e Guareschi Davide sono vicine ai figli Mauro ed Enrico per la perdita del caro22 marzo 2019Siamo vicini a Enrico, famiglia e a Mauro in questo momento di dolore per la scomparsa diRoberto, Elena, Ricky e Sofia.22 marzo 2019