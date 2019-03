LIDIA DALL'AGLIO

Nel primo giorno di primavera ci ha lasciato(Maestra elementare)donna semplice e dolcissima che ha dedicato la propria vita agli altri e, in particolar modo, ai bambini che tanto ha amato.Lo annunciano Alberto, Carla, Mara e Sandra unitamente a tutti i parenti.Pregheremo per lei durante il Santo Rosario che sarà recitato questa sera alle ore 20 nella chiesa di Medesano.I funerali si svolgeranno sabato 23 marzo alle ore 14.30partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»(Via Santi 14) per la chiesa di Medesano, indi al Tempio di Valera.Ringraziamo tutti coloro che l'hanno assistita, in particolare il Dott. Giorgio Bernier, le assistenti sociali e la carissima Dorina.22 marzo 2019Ï Camillo Ferrari