CARLA BELLICCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80Lo annunciano i figli Marinella con Gianni, Massimo con Marta; il fratello Bruno con Marta; i nipoti Alessia con Ivan; Lorenzo, Laura, Leonardo; Roberto, Daniele ed Alessandro con le rispettive famiglie, gli adorati pronipoti Gregorio e Ginevra e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, sabato 23 marzo alle ore 10.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Madregolo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dottor Stefanini per le amorevoli cure prestate.22 marzo 2019In questo difficile momento Andrea Donati e i dipendenti della Leadercom sono vicini a Massimo e famiglia per la perdita della cara signora22 marzo 2019Giorgia, Gino, Gian Marco, Chiara, Gian Stefano e Nunzia sono vicini con affetto a Massimo e Marinella per la perdita della cara22 marzo 2019Bruna, Paolo con Natalia e Xenia, Alfredo con Lalla e Giulia, si stringono in un forte abbraccio a Massimo con Marta, Marinella con Gianni ed ai nipoti per la perdita dell'amata22 marzo 2019