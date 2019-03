GIORGIO COCCHI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Gianna, la figlia Daniela con Corrado, le care nipoti Elena e Gloria, la sorella Gabriella, cognati, cognate, nipoti e parenti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate in Colorno per il Duomo indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ai Dottori Snelli e Benassi, a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma, alle assistenti e infermiere domiciliari del comune di Colorno per le cure prestate.Non fiori ma opere di bene.23-3-2019Ï Famiglia Olimpio ManghiÏ Famiglia Alberto RossiÏ Famiglie Piero, Stefano BoÏ Mauro, Nadia e Gina RavasiniÏ Giuseppe Manotti e famigliaLe famiglie del Condominio Cristina si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del loro caro23 marzo 2019