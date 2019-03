RENATO PELLEGRINI

Con tanta Fede è tornato alla Casa del Padredi anni 89Ne danno il triste annuncio il figlio Fabrizio con Nadia e il nipote Danil.I funerali avranno luogo lunedì 25 marzo alle ore 11.15 presso la chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo in Antognano di via Berzioli, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica 24 marzo alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Villa Benedetta di Sala Baganza.23 marzo 2019Ï Rosa e Valerio MorbarigazziÏ Giuseppe e Flavia TurchiÏ Tina DonnannoÏ Milena PellegrinoCiao zioManuela e Samanta con le rispettive famiglie sono vicine a Fabrizio, Nadia e Danil in questo triste momento.23 marzo 2019Il Cral Aziendale ed il Gruppo Medaglie d'Oro della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Fabrizio Pellegrini per la perdita del padre23 marzo 2019Caro Fabrizio, ti abbracciamo forte nel ricordo pieno di affetto peril tuo adorato papà.Marilena con Guido, Luca, Paolo ed Emanuela.23 marzo 2019Il Presidente, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, i Direttori e i Dirigenti tutti della Società Barilla esprimono il proprio cordoglio al Sig. Fabrizio Pellegrini per la perdita del padre signor23 marzo 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il Sig. Fabrizio Pellegrini per la perdtia del caro23 marzo 2019Ciaoil tuo ricordo vivrà nei nostri cuori.Siamo vicini a Fabrizio, Nadia e Danil in questo triste momento.Antonio e Deanna.23 marzo 2019Siamo vicini a Fabrizio per la morte dell'amatissimo papàGabriella, Carla, Franco, Loredana Ablondi e famiglie.23 marzo 2019Roberto, Vanda, Filippo e Gabriella sono vicini con un forte abbraccio a Fabrizio e famiglia per la perdita del caro papà23 marzo 2019I condomini e l'amministratore del condominio Le Mammole di Via Tonani n.2 a Parma porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Pellegrini per la scomparsa del Signor23 marzo 2019