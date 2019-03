ANGELO BUSSONI

«Chi ama non conosce morteperchè l'amore fa rinascerela vita nella divinità».di anni 48Ne danno il triste annuncio la moglie Roberta e il figlio Simone, la mamma Luciana e il papà Roberto, la sorella Monica con Faissal, Habiba e Malik, i consuoceri Annamaria e Paolo, i cognati Paola e Francesco con Federico e Margherita, parenti tutti.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di S.Marco.I funerali si svolgeranno lunedì 25 alle ore 14.30 presso la stessa chiesa.Il feretro poi proseguirà per il Tempio della Cremazione di Valera.Un ringraziamento speciale alla nostra dottoressa Maria Beatrice Ceresini.Grazie anche a tutto il personale medico e paramedico che in questi anni ha avuto cura di Angelo.24 marzo 2019Ï Daniela e Pier Luigi NegriÏ Fam. Carlo MontaliÏ Rosetta e Gianni CarrettaÏ Toscani Claudio e famigliaÏ Maddalena, Domenico RianiÏ Affanni Lelio e famigliaÏ Fam. Gianpietro Minarisei sempre con me ed è una sensazione bellissima.Ti amo sempre di più.Tua Roberta.24 marzo 2019proteggerò il nostro passato perchè tu non possa mai morire.Fratelli per sempre.Monica.24 marzo 2019Ciao ziograzie per tutto quello che ci hai dato e tutti i ricordi che ci hai lasciato.È stato tutto perfetto.Grazie.Habiba e Malik.24 marzo 2019Corradi Gianfranco e Montanari Eugenio sono vicini all'amico Roberto Saia e famiglie per la prematura perdita del genero24 marzo 2019Addolorati per il grave e prematuro lutto che ha colpito i famigliari per la perdita del caropartecipiamo sentitamente al loro dolore.Zio Bussoni Renato con i figli Marco, Alberto e famiglie.24 marzo 2019Lino, Franca, Andrea e Michele con Stefania, Marco e Giorgia si stringono ai familiari nell'immenso dolore per l'inconsolabile perdita di un meraviglioso figlio e del dolce papà24 marzo 2019Abbiamo condiviso momenti bellissimi insieme che rimarranno sempre tra i nostri più bei ricordi.Ciao cugirimarrai sempre nei nostri cuori.Stefy con Alex e zia Lilia.24-3-2019Chi ti ha conosciuto non poteva non amare la tua pacatezza e cortesia.Ciaonoi da qui non ti dimenticheremo, tu da lassù non ci dimenticare.Gian, Cri, Tommy.24 marzo 2019Ciaovogliamo ricordardi con il sorriso e l'amicizia che ci ha unito, rimarrà per sempre nei nostri cuori.I tuoi compagni Itis: Kappe, Bonge, Rasto, Lombo, Boni, Tosco,Vecio e Sarto.24 marzo 2019Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio per la scomparsa diamico che resterà sempre nel nostro cuore.Abbracciamo commossi Roberta con Simone, Luciana, Roberto, Monica e famiglia.Silvana, Luigi e Valeriano.24 marzo 2019Ciaonon dimenticheremo il tuo garbo e la tua gentilezza.<+T>Tutto il Palazzetto F con Campanini Maurizio e Itala si stringe con profondo dolore a Roberta, a Simone e famiglia.24 marzo 2019che la terra sia a te lieve e ti accolga come il bene più prezioso.<+T>Fabio e Angela con Barbara, Sara e Filippo, Fabio e Alice con le piccole Anita e Matilde.24 marzo 2019<+T>Alessandra e Gianluca si stringono al dolore di Roberta e Simone per la perdita del loro caro.<+T>Ciaoci mancherai.24 marzo 2019<+T>Ciaoil tuo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori.<+T>Gabriele ed Elisa.24 marzo 2019<+T>Il Consiglio Direttivo del Circolo Filippelli soci e la sezione bigliardo si uniscono al dolore di Roberto e famiglia per la perdita del figlio24 marzo 2019<+T>Ciaoresterai per sempre nei nostri cuori.<+T>Massimo, Morena, Angelica, Davide e Olivia.24-3-2019<+T>Giuseppe Ugolotti e famiglia con grande tristezza si uniscono al dolore di Roberta e Simone per la prematura scomparsa dell'amico24 marzo 2019<+T>Paolo e Fiorenza sono vicini in questo momento di dolore a Roberta, Simone e famigliari per la scomparsa del caro24 marzo 2019<+T>I compagni di squadra e gli allenatori della Rugby Parma si stringono nel dolore all'amico Simone ed alla sua mamma Roberta per la perdita dell'amato papà24 marzo 2019<+T>Il Condominio Primula è vicino al dolore delle famiglie Bussoni per la perdita del loro caro24 marzo 2019<+T>Che il tuo dolce sorriso risplenda per sempre su Roberta e Simone, ciao<+T>Danilo, Chiara, Nicolò e Andrea.24 marzo 2019<+T>A Roberto, Luciana, Monica, Roberta e Simone il nostro pensiero più caro.<+T>La vita non finisce con la morte e dona a chi resta tutto ciò che siamo stati.<+T>L'amatolascia la dolcezza e la sensibilità di una persona speciale e per questo sarà sempre con noi che vi teniamo la mano in questo momento immensamente doloroso.<+T>Mariella, Davide, Andrea e Francesca Fellini.24 marzo 2019<+T>Fra e Sergio con Giulia; Bea; Nene e Pietro si stringono a Roberta, Simone e familiari ricordandoinsostituibile amico.24 marzo 2019<+T>Luca e Ilaria sono vicini a Roberta, Simone e familiari per la scomparsa del carissimo24 marzo 2019<+T>Rosa, Luisa e Giacomo sono vicini alla famiglia Bussoni-Saia per la perdita del caro<+T1>ANGELO<+T2>Parma, <+DL>24 marzo 2019<+T>Tuccio e Giovanna si uniscono al dolore di Roberta, Simone e famiglia per la prematura scomparsa di<+T1>ANGELO<+T2>Parma, <+DL>24 marzo 2019<+T>Ciao<+T1>VECIO<+T>Corrado, Barbara ed Edoardo.<+T2>Parma, <+DL>24 marzo 2019<+T1>ANGELOsarai sempre nel nostro cuore.<+T>Pier e Mary.<+T2>Parma, <+DL>24 marzo 2019<+T>Emanuele, Claudia, Giulio e Greta Azzali con Filippo, Francesca, Giacomo e Margherita Bucci, sono vicini a Simone, Roberta e famiglia per la perdita del caro<+T1>ANGELO<+T2>Parma, <+DL>24 marzo 2019