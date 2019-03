MARIA DELLAPINA

Improvvisamente è mancata ai suoi caridi anni 92Ne danno il doloroso annuncio i figli Roberto con Mariolina e Nelda con Mario, l'adorato nipote Daniele, fratelli, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 25 marzo alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero di Valdena di Borgotaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ramiola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 marzo 2019Ï Luigi, Paola e AliceÏ Remo, Morena e famigliaÏ Antonio, Elvira NerboriniÏ Franco, Marisa e figliÏ Gabriella e Luigi CorradiFranco con Daniela, Marco con Sara si stringono ai familiari tutti per la perdita della loro cara24 marzo 2019I fratelli e le sorelle Tarasconi con le rispettive famiglie sono vicini a Roberto, Mariolina, Daniele, Nelda e Mario per la scomparsa della cara24 marzo 2019