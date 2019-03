SILVIA RASCHI

Ha raggiunto nell'amore eterno gli amati Memmo e Vito Roccodi anni 81Ne danno annuncio la figlia Anna Rita con Nicola, gli adorati nipoti Pier Domenico, Nicola, Maria Chiara, Leonardo e Davide.I funerali avranno luogo domani, lunedì 25 marzo, partendo alle ore 10.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vigolone di Calestano ove alle ore 11.30 verrà celebrata la S.Messa, proseguendo per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella parrocchia di San Giuseppe in Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale della Clinica e Immunologia medica dell'Ospedale Maggiore ed in particolar modo al dott. Regolisti ed al dott. Manenti per l'assistenza e le cure prestate.24 marzo 2019Ï Pierino Ollari e famigliaÏ Olivieri Rina e figliÏ Cate, Alì, Elena e famigliaI nipoti: Liliana, Cicci, Barbara, Diego, Gaia e Filippo, Michela, Marco e Massi; Marisa, Enrico, Federico, Francesco, Paola e Pietro, sono affettuosamente vicini alla cugina Annarita e famigliari per il grave lutto che li ha colpiti con la perdita della cara mamma24 marzo 2019Lella Gianni Beatrice Stefano si uniscono al dolore di Anna e famiglia per la scomparsa dell'amata mamma24 marzo 2019