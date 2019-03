GIANFRANCO GHIRARDINI

È mancatodi anni 86Addolorati lo annunciano la sorella Lidia con Fernando, Davide e famiglia, Carmen e famiglia.I funerali si svolgeranno lunedì 25 marzo alle ore 15 partendo dalla sala del commiato di Pilastrello per la Chiesa di Monticelli Terme indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Tamara e Raisa per essergli state vicine.24-3-2019Oreste con Cesira ed Enrico con Francesca si stringono con affetto a Lidia, Fernando e Davide per la scomparsa di24 marzo 2019