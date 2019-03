FABRIZIO PASQUA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 55(Alpino)Ne danno il triste annuncio la moglie Antonella, la figlia Chiara con Juri, i suoceri Gianna e Bruno, i fratelli Claudio con Luciana ed Alex, Adriano con Flora, Debora e Sabrina, gli amici ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 25 marzo alle ore 10 nella chiesa di San Michele ove il caro Fabrizio sarà fatto giungere dalla camera ardente dell'Ospedale Vaio indi al cimitero di Fidenza.Il S.Rosario sarà recitato questa sera Domenica alle ore 19 nella chiesa di San Michele in Fidenza.Si ringraziano la squadra della Pubblica Assistenza di Fidenza, il dottor Giancarlo D'Angelo, il dottor Umberto Scoditti, il dottor Alessandro Varacca, la dottoressa Claudia Giorgi e tutto lo staff medico del reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Parma e dei reparti di Neurologia e Rianimazione dell'Ospedale di Fidenza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 marzo 2019Soci, colleghi e collaboratori della Massenza, profondamente commossi, si stringono con affetto all'amico stimatissimo Bruno Brianti, per l'improvvisa scomparsa del caro generoe porgono le più sentite condoglianze alla famiglia tutta.24 marzo 2019Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il sincero dolore che proviamo per la perdita del nostro caro amicoSiamo vicini ad Antonella e Chiara in questo difficile momento.Fam. Mattei Luciano, Fam. Mattei Renzo, Fam. Tanzi Michele, Fam. Sperandio Giampiero, Fam. Marcati Luigi, Fam. Zilioli Andrea, Fam. Ferrari Mario, Fam. D'Amico Michele, Fam. Delindati Andrea.24 marzo 2019Giacomo Corazza con i figli e i nipoti tutti partecipano al grande dolore della famiglia Pasqua e dei parenti per la scomparsa del caroe ne ricordano con stima e affetto la bella persona, l'opera preziosa e il contributo fondamentale di intelligenza e passione.24 marzo 2019I condomini del condominio Valentina partecipano al dolore delle famiglie Pasqua-Brianti per la perdita del caro24 marzo 2019