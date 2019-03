GIUSEPPE ZERBINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, il fratello Gianni, i cognati, le cognate, i nipoti con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 26 marzo alle ore 14,30 partendo dalle Nuove Sale del commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse, 1/G Collecchio per la chiesa parrocchiale di San Pancrazio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 9.00/12.00 e 15.00/18.30; lunedì 9.00/12.00 e 15.00/18.30; martedì dalle 8.30 con orario continuato.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Pancrazio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Mauro Canali e al personale medico e paramedico del Reparto Torri Medicine 6° piano.24 marzo 2019Ï Learco, Alba e figliÏ Bruna ed Enzo LimoniÏ Famiglie Baschieri Bruno ed EmilioÏ Nello, Antonella DelmonteFerdinando e Annamaria Carbognani partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di24 marzo 2019