ROSINA ZANARDI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 105Ne danno il triste annuncio la figlia Gabriella, il nipote Alberto e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 26 marzo alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il cimitero di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 marzo 2019La cognata Luisa, i nipoti Fabrizia e Roberto con famiglie sono vicini a Gabriella e Alberto per la perdita della cara25 marzo 2019Maria, Silvana, Luisa si stringono con affetto a Gabriella e Alberto in questo momento di dolore per la scomparsa della caraParma, 25 marzo 2019