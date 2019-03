MARIA GANDOLFI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la figlia Paola con Alberto e Jessica, il fratello Angelo con Luciana e Ilenia, la cognata, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 26 marzo alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Donato, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie ai dottori Gianfranco Elia ed Umberto Scoditti.Un sentito ringraziamento ai medici curanti Federico Aiello ed Angelo Rossi.25-3-2019Ï Fam. Giancarlo PizzaferriÏ Ferretti DamianoÏ Famiglia LucchettiÏ Famiglie Gabbi- Brignoli- NardiÏ Famiglia Martini Gian CarloÏ Famiglia Giuseppe SicuriÏ Famiglia Roberto BernardiAngelo e Laura, con Barbara, Daniela e Stefano sono vicini a Paola e Alberto per la perdita della cara25 marzo 2019Elsa, Guido e Afro si stringono a Paola per la perdita della cara mamma25 marzo 2019