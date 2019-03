GIUSEPPINA BENATTI

Dopo una vita dedica alla famiglia e al lavoro è mancatadi anni 85Lo annunciano i figli Sandra, Daniela, Paolo con Luciana e Federico, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 26 marzo alle ore 8.15 parntendodalle Sale del Commiato Adeper la chiesa parrocchiale di Porporano, indi per il «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario. Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 marzo 2019Ï Famiglia Gualerzi GianniÏ Famiglia Reverberi MauroÏ Concetta PonziÏ Gabriele Cantarelli e famigliaLe cognate Paola e Tiziana, i nipoti ed i cugini sono vicini a Sandra, Daniela e Paolo per la perdita della mamma25 marzo 2019Gina, Raffaella, Luca e Beatrice sono vicini a Daniela, Sandra e Paolo per la perdita della cara25 marzo 2019Antonella, Massimo, Paola, Stefano, Patrizia e Roberto si uniscono al dolore di Paolo e della famiglia per la scomparsa della mamma25 marzo 2019