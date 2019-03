PARIDE UBALDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio la moglie Ave, la cognata Bice, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,00 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la parrocchiale di Carpaneto di Tizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla signora Marianna per l'amorevole assistenza e al personale della Cardiologia Casa di Cura Città di Parma.26 marzo 2019Ï Ermanno, Franco Ubaldi e famiglieÏ Gabriella, Giorgio e SilviaI condomini e l'amministratore del Condominio di via Rezzonico 29 partecipano al dolore dei familiari per la perdita del loro caro26 marzo 2019