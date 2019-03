MARIA GAITA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio il genero Alfredo, gli adorati nipoti Francesca e Paolo con Monica ed Angelica, i fratelli, i cognati, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani mercoledì 27 c.m. alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Gramignazzo ove alle ore 15,15 sarà celebrata la Santa Messa indi al Tempio di Valera.Le ceneri saranno deposte nel cimitero di Gramignazzo.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente il medico curante Dott. Pieranselmo Dodi.26 marzo 2019Ï Anna CerriÏ Famiglie Stefano, Cristina FerrariÏ Fam. Franco Bertolotti e figliEsprimiamo il nostro sincero cordoglio e Paolo e famiglia per la perdita della caraGianni, Daniela con Giulia e Gianbattista.26-3-2019I dipendenti della GI.AL. Impianti Srl esprimono le più sentite condoglianze ad Alfredo, Francesca, Paolo e famiglia per la scomparsa della cara26-3-2019Gianni, Daniela con Giulia e Gianbattista sono vicini ad Alfredo e Francesca per la perdita della cara26 marzo 2019