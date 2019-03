SILVANA BERTOLETTI

É mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il nipote Federico, la nuora Cinzia e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 28 marzo alle ore 9.45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Valera, indi al cimitero di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie al tutto il personale medico e paramedico del Reparto di Neurologia della Città di Parma, in particolare al Prof. Roberto Maione.26 marzo 2019Partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa diAndrea e Anna con la consuocera Adriana.26 marzo 2019Luisella e Eddie ricordano la dolcezza della cugina26 marzo 2019conserverò di te un carissimo ricordo.Alla famiglia le mie condoglianze.Maria.26 marzo 2019