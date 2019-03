IOLANDA BALDINI

Continua a vegliare su di noi come hai sempre fatto instancabilmente fino all'ultima ora.Ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio la figlia Patrizia con Goffredo, la sorella ed il fratello, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 27 marzo alle ore 11partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Fognano, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo RosarioIl presente serve da partecipazione e ringraziamento.26 marzo 2019Quando una persona cara ci lascia ed ha toccato i nostri cuori non servono tante parole, ma solo un grazie per aver attraversato le nostre vite.CiaoLuciana, Leonardo, Iames.26 marzo 2019I condomini Caleffi, Catellani, Baietto, Ferrari, Bigliardi ricordano con affetto la carae porgono sentite condoglianze.26 marzo 2019Patrizia piange con Patrizia e Goffredo la perdita della cara26 marzo 2019