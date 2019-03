CLAUDIO CANALI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 60Ne danno il triste annuncio la mamma Maria, la moglie Cinzia, i figli Veronica con Luca, Alberto, Massimiliano, Valentina, Thomas, la consuocera Roberta, i fratelli Giacomo con Maria, Fausto e Andrea, le nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa della Trasfigurazione indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e paramedico del reparto di angiologia dell'Ospedale Maggiore.26 marzo 2019Ï Giovanni BocchiaSo che possono arrivarti tutte quelle parole che avrei dovuto dirti.CiaoTua figlia Veronica.26 marzo 2019questo non è un addio ma un arriverderci perchè un giorno ci rivedremo.Proteggici sempre ovunque tu sia e fai il bravo.Alberto, Massimiliano e Valentina.26 marzo 2019Gli zii Anna Maria, Sergio e Pierino con le rispettive famiglie sono vicini a Cinzia e figli per la perdita del caro26 marzo 2019Gli zii Franco e Giuseppina con Federica e Federico ricorderanno con affetto il caro26 marzo 2019Gli amici della 3°C si stringono ad Alberto nel dolore per la perdita del papà26 marzo 2019Gli amici Totta Lally Tommy Richy Samu Gigi Lollo Cabu Vale si stringono affettuosamente a Veronica per la prematura perdita del papà26 marzo 2019