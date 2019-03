È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Bruna, Paolo, Fabio e Erika con le rispettive famiglie, il nipote Fabrizio, la cognata Pina e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo in Cremona, mercoledì 27 marzo alle ore 9.45 partendo dalla Casa di Cura Ancelle della Carità per la Chiesa Parrocchiale di Borgo Loreto, indi si proseguirà per il cimitero di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).26 marzo 2016