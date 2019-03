CROCE

È mancato all'affetto dei suoi cari GIUSEPPE LEPORATI



Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Luisa, i figli Emanuela, Paolo, il nipote Francesco con Rita e Federico, Raffaella Borselli e Raffaella Ultrosi, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani giovedì 28 marzo alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Pace, indi per il Cimitero di Calestano.



Questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 27 marzo 2019



La Dirigente e tutto il personale dell'Istituto Bocchi porgono ad Emanuela le condoglianze per la scomparsa del papà GIUSEPPE Parma, 27 marzo 2019