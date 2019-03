GIUSEPPE CAMPANINI

I familiari annunciano la scomparsa improvvisa del carodi anni 67I funerali si svolgeranno giovedì 28 marzo alle ore 11.30 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse, 1/G per il Tempio di Valera.La camera ardente sarà aperta giovedì 28 dalle ore 9.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 marzo 2019Ï Nello, Antonella DelmonteRomina, Antonio, Fernando e Mariana si stringono al dolore della famiglia per la perdita del caro27 marzo 2019Famiglie e amministratore del Condominio «Laura» partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro27 marzo 2019