SERGIO RUOSI

Venuta la sera Gesù disse:«Passiamo all'altra riva»(Marco, 4,35)Ci ha lasciatidi anni 90L'annunciano con immenso dolore la moglie Bianca, le figlie Carla e Roberta, i generi Fausto e Paolo, le adorate nipoti Sara, Yenifer e Alejandra ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 28 c.m. alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale delle SS. Stimmate di N.S.G.C. in Via Sbravati, 6.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale.27 marzo 2019Ï Bruno e famigliaÏ Fam. Carlo TagliaviniÏ Fam. Daniela e Rino BurattiÏ Fam. Caterina ed Andrea BurattiCarol'amore che ci hai dato non è morto con te: vive nel nostro cuore.Sara, Yenifer e Alejandra.27 marzo 2019Vittorio, Roberta, Alberto, Luisa con Luca e Matteo si stringono in un forte abbraccio a Roberta, Bianca e Carla per la perdita del caro27 marzo 2019Ci uniamo al dolore dei famigliari per la perdita del caroGiorgio, Gabriella e famiglia.27 marzo 2019I condomini tutti di Via Aleotti 2/4/6 partecipano al lutto della famiglia Ruosi per la perdita del caro27 marzo 2019