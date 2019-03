CLAUDINA GALBULLI CAVAZZINI

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 78Con tanto dolore e tristezza lo annunciano il marito Antonio, la figlia Cristina con Sergio, gli adorati nipoti Matteo e Chiara, unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani giovedì 28 alle ore 10,15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa dello Spirito Santo in Via Picedi Benettini ove alle ore 10,45 sarà celebrata la Santa Messa, indi al cimitero della Villetta.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante Dott.ssa Rossetti ed a tutto il personale medico e paramedico del reparto oncologico per la professionalità e le attenzioni profuse.Un grazie di cuore alle assistenti domiciliari che con grande umanità l'hanno assistita.27 marzo 2019Ï Elena, Giuseppe, Giada e Sofia ColonnaGabriella, Sergio ed Enrico Piola partecipano al dolore di Cristina e Antonio per la scomparsa della cara27 marzo 2019I condomini, gli inquilini e l'amministratore del condominio «Magna Pax», sono vicini al Sig. Antonio Busolli e ai suoi familiari per la perdita della cara moglie27 marzo 2019