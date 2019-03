SAMUELE PANIZZI

Ci ha lasciatodi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Piera con Gianni, Lorenzo con Antonella, gli adorati nipoti Chiara, Alberto e Matteo.I funerali avranno luogo venerdì 29 marzo partendo alle ore 14,30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Santa Maria del Rosario indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Parrocchia.Un particolare ringraziamento al Dottor Mauro Pizzi e alla Signora Anna per le amorevoli cure prestate.28 marzo 2019Ï Famiglia Prampolini Antonio e figliÏ Famiglia Ferri UgoÏ Fernanda, Giuseppe, Roberta e StefanoÏ Caggiati Franco e RosettaÏ Mauro e PaolaCi stringiamo con tristezza a Piera, Lorenzo e famigliari per la perdita del caroche ricorderemo sempre con tanto affetto.Carla e Mauro, Gabriele e Letizia con le loro famiglie.28 marzo 2019Ï Lina, Emilio Degli AntoniÏ Anna e DonatellaGli amici Giorgio e Franca, Luciano e Daniela, Giuliano e Luisa, Vittorio e Alice, Renzo e Mariuccia, Giancarlo e Laura sono vicini a Piera e famigliari per la perdita dell'amato papà28 marzo 2019