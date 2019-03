RICCARDO BERTOLI

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il papà Angelo, la compagna Chiara, familiari e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 marzo alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 marzo 2019Ï Caffè AnnaÏ O.F. Sant'Ilario SrlÏ Pasticceria F.lli MontaliÏ QuisquilieÏ Maurizio e Paola FelzoiÏ Monica SensiniÏ Kandit serviziÏ Fiori Foglie e FollieÏ Casa del FormaggioÏ AnitaÏ Drogheria VianiÏ Macelleria MantovaniÏ Zucchi Fabrizio BiancheriaÏ Bar Big BenÏ KnittingÏ Solo PelleÏ Tabaccheria ZurliniÏ Oreficeria ValentiÏ Parrucchiera BigodiniÏ Edicola FataÏ Immobiliare BerselliniÏ Gelateria Blu GardenÏ Parafarmacia DucaleÏ Bar Le RoseÏ Ortofrutta Da SinghÏ Bistrot Parma VecchiaÏ Panetteria Dei BorghiÏ Eco StoreÏ Zangh YihuaÏ Parrucchiera MaraÏ Dolceria RosiÏ FuturinoÏ Al CapletÏ Parrucchiera TommiÏ Antonio MascoloÏ Immobiliare OikosÏ Trattamennti ShiatsuÏ Barbiere BalestrieriÏ Tabaccheria 2 EffeeÏ Lo ChefÏ Eco Lavanderia Sun WashLe famiglie Audisio e Manusia sono vicini ad Angelo per la tragica perdita del caro28 marzo 2019CiaoGli zii Germana e Maurizio con Roberta e famiglia.28 marzo 2019CiaoLe tue cugine Rosetta, Anna, Bruna e famiglie.28 marzo 2019Partecipiamo con affetto al dolore della famiglia per la perdita del caroRoberto, Francesca e Vittoria Pelagatti.28 marzo 2019Maria Angela e Luciano con Andrea e famiglia si uniscono al dolore di Angelo per la scomparsa del caro28 marzo 2019