ROMANO SERRI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Federico, Gianluca con Alessandra insieme al piccolo Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 29 marzo alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Paolo (Via Grenoble), indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.28 marzo 2019Ï Gianna e Fosca OddiÏ Meli Violi RitaÏ Guido e Massima AzzaliÏ Maria Serri e famigliaÏ Roberta, Massimo, Manuel SalviniProfondamente addolorati ci stringiamo a Paola, Federico e Gian Luca per la perdita del caroGiuliano, Anna, Marco, Cristina, Francesco e Riccardo.28 marzo 2019Zia Carmen con i cugini Emilio, Elena, Antonio piangono con Paola e figli la perdita dell'amato28 marzo 2019I Pensionati ed il Cral Aziendale della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro28 marzo 2019Le famiglie Rampini partecipano al lutto dei famigliari e porgono sentite condoglianze per la scomparsa del caro28 marzo 2019Angelo e Giovanna Salvini, con i figli Massimo, Andrea e famiglie partecipano al grande dolore della famiglia di28 marzo 2019