QUIRINO BERNINI

Ci ha lasciatodi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, il figlio Massimiliano con Annalisa e Matteo, la sorella Ivana, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 29 marzo alle ore 14,30partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Ovidio Tronchini.Non fiori ma opere di bene.28 marzo 2019Ï Marcella, Tiziana e PiergiorgioÏ Elio, Sergia, Elisa e MarcoÏ Jessica e famigliaÏ Famiglie Flavio, Pierluigi VaresiÏ Aldina, Delmo TortaÏ Fam. Lefenni-StriniÏ Fam. Gianfranco BarbutiÏ Fam. Giorgio Balestrieri e figliÏ Ivana, Michele, Enrica e Marco RobuschiÏ Fam. Giorgio BerniniPaolo e Alessandro, con le rispettive famiglie, sono vicini a Franca, Massimiliano e famigliari per la scomparsa del caro cugino28 marzo 2019Bernini Ivo e figlie partecipano al lutto della famiglia Bernini per la perdita di28 marzo 2019ti ricorderemo con affetto.Un abbraccio a Franca e Massimiliano.Carlo, Giovanna, Laura, Luca.28 marzo 2019Vidua, Ugo, Bruno e Dismo, con le rispettive famiglie, partecipano al dolore di Franca e Massimiliano per la scomparsa del caro28 marzo 2019Gli amici Flavio, Giuliano, Giorgio, Alberto, Santino, Mauro, Bruno, Fausto sono vicini a Franca e Massimiliano per la perdita del caro28 marzo 2019