ANNA PINELLI

É mancatadi anni 78Ne danno il triste annuncio i figli Roberto con Letizia, Sergio con Federica, gli adorati nipoti Luca, Erica, Chiara e Laura, i cognati Angelo con Maria, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 alle ore 10 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per il Tempio della Cremazione di Valera (ore 10.30.)Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottoressa Elena Bazzinotti ed a tutti i volontari della C.R.I. di Sorbolo.28 marzo 2019Ciao ziaGianluca, Emanuela, Federico, Ilaria.28 marzo 2019I titolari ed il personale tutto della Chiesi Farmaceutici Spa esprimono le più sentite condoglianze a Sergio e famiglia per la perdita della cara mamma28 marzo 2019I colleghi della Direzione Logistica Corporate della Chiesi Farmaceutici Spa e dei Magazzini partecipano al dolore di Sergio e famiglia per la perdita della cara mamma28 marzo 2019