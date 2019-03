GIUSEPPE MIRCO

È mancatodi anni 70L'annunciano la moglie Marisa, i figli Luca, Deborah e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00 nel Duomo di Berceto, con partenza alle ore 14.20 dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale di Borgotaro, indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Berceto per le amorevoli cure prestate.29 marzo 2019I componenti della MTB Alta Val Baganza sono vicini al loro presidente ed amico Luca per la perdita del papà29 marzo 2019