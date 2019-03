È mancato all'affetto dei suoi cariA funerali avvenuti ne danno il triste annuncio il fratello Carlo con Mariella ed i nipoti Elisa e Matteo.Un sentito ringraziamento ai responsabili ed operatori della casa famiglia «Molinetto» per le amorevoli cure prestate ed al caro Luigi per l'impegno svolto con affetto e dedizione.29 marzo 2019Marisa, Daniela e Simone sono vicini a Carlo per la perdita del caro29 marzo 2019