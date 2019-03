ANTONIO BARONI

«Chi vive nel cuore di chi restaNon muore»Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatoCav. Uff.di anni 96Lo annunciano addolorati le figlie Marina e Morena, i generi, i nipoti, la sorella unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Casalmaggiore domani sabato 30 marzo alle ore 13.45 partendo dalla Fondazione Conte Carlo Busi per la chiesa di San Francesco indi, per la tumulazione, al cimitero di Trecasali (Pr) (arrivo previsto ore 17.30 ca).Il Santo Rosario sarà recitato presso la stessa Fondazione questo pomeriggio alle ore 18.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il medico curante dottor Alessandro Tei, il dottor Giuseppe Pellinghelli, tutto il personale della Fondazione Conte Carlo Busi, i medici ed il personale infermieristico del reparto medicina 2 dell'Ospedale Oglio Po.Eventuali offerte all'Associazione Amici Dell'Ospedale Oglio Po Onlus.29-3-2019Ï Giovanna e Maurizio Caggiati