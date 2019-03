ANNA BERNINI

È mancata all'affetto dei suoi cariCon dolore lo annunciano le figlie Laura e Paola con Matteo, Anna Lisa, Guendalina, Stefano, Riccardo, Eleonora e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi venerdì 29 marzo alle ore 13.00 presso la chiesa parrocchiale di Fognano, proseguiranno per il cimitero di Noceto.I famigliari rivolgono un sentito ringraziamento al Dott. Slawitz per la disponibilità e l'assidua presenza.Un grazie di cuore a Cinzia, Andrea e a tutto il personale dell'Avitas per la professionalità e le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.29 marzo 2019Ï Rita, Rosetta, MariaOttavia, Carlo e Giovanna con Cesare Maria e Giacomo piangono la carae si stringono con affetto a Laura e Paola.29 marzo 2019Marzia, Beppe, Francesca e Federica sono affettuosamente vicini a Paola e Laura per la perdita della cara mamma29 marzo 2019Alda abbraccia affettuosamente Laura e Paola per la perdita della cara mamma29 marzo 2019Ciaoamica di tutta una vita, abbiamo condiviso piacevoli momenti passati e recenti.Un affettuoso abbraccio a Laura e Paola.Flavia.29 marzo 2019