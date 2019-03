ENZA MAZZASCHI

Carlo, Alessandra, Giulia, Eros, Elvia, Franco, Federico, Francesca, Camilla, Lorenzo, Angela Emmanuele e Francesca annunciano che la loro amata «Apecucirina» è volata in cielo.I funerali si svolgeranno domani, sabato 30 marzo, alle ore 9.45 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via Villetta 16/a, per la chiesa di San Marco indi al Tempio di Valera.Successivamente Enza riposerà nel cimitero di Varano Melegari.Si potrà far visita ad Enza, oggi dalle 14.30 alle 18.30 e domani dalle 8.30 presso la Sala del Commiato.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.La famiglia tutta porge un Grazie speciale a tutto il personale medico e paramedico del Reparto di Oncologia 7° piano Ospedale di Parma per la professionalità, le attenzioni e l'amore che hanno donato alla nostra Enza.29 marzo 2019Ï Giambattista, Donatella e Alessia GottofrediÏ Fam. Gianni ZanichelliÏ Fam. Francesco RolliSempre mi hai accompagnato: dai miei giochi di bambino, alle allegre giornate in vacanza e a Cà dal Chen, fino ai primi anni da papà.... con il tuo grande amore e la tua dolce presenza.E io... noi sempre ti porteremo nel nostro cuoreFederico con Francesca, Camilla e Lorenzo.29 marzo 2019Le famiglie Buzzi e Amadasi sono profondamente addolorate per la perdita della carae si stringono al marito Carlo, alle figlie Giulia ed Alessandra, alla sorella Elvia e al fratello Eros, porgendo le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore e si uniscono alla loro preghiera.29 marzo 2019Caraconserveremo di te un bellissimo ricordo.Rita, Alderano, Andrea, Luca, Valentina, Matilde, Viola e siamo vicini con affetto ad Elvia e Erio.29 marzo 2019Ci stringiamo con affetto a Carlo, Alessandra e Giulia per la perdita della caraZia Gina, Rita, Sergio e famiglie.29 marzo 2019Partecipiamo al dolore della famiglia per la perdita della caraFamiglie Bussoni Pietro e Anna.29 marzo 2019Titolari e collaboratori Parmafluid Srl, partecipano profondamente commossi e tristi al dolore per l'improvvisa scomparsa della carae si stringono con affetto al marito Carlo con le figlie Alessandra e Giulia, la sorella Elvia con Franco, il fratello Eros e il nipote Federico con Francesca.29 marzo 2019Ï Giovanni Quattrini e famigliaÏ Giuseppe Lanfranchi e famigliaÏ Roberto Filippini e famigliaRoberto, Giuseppe e Giovanni si stringono in un abbraccio con affetto ai familiari tutti, e piangono commossi l'improvvisa e prematura scomparsa della dolce ed indimenticabile29 marzo 2019Ciaoil tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri ricordi più belli.Carla, Stefania, Maura, Naires e famiglie.29-3-2019Le famiglie del Condominio Nicoletta partecipano al dolore del signor Carlo Ferrari e figlie per l'improvvisa scomparsa della signora29 marzo 2019Gianna, Alessandro, Rosanna e Andrea si stringono con affetto a Carlo, Alessandra e Giulia per la perdita della cara29 marzo 2019con infinito rimpianto ricorderemo la tua bontà e il dolce sorriso.Roberto, Sonia, Mirca, Paola e Ilaria.29 marzo 2019Con affetto e amicizia siamo vicini a Carlo, Alessandra e Giulia in questo momento di dolore per la perdita diGiovanni, Silvio, Mery, Laura B., Nerina, Filippo, Laura R.29 marzo 2019Il Baseball Club Sala Baganza si stringe a Carlo e famiglia in questo triste momento per la perdita della signora29 marzo 2019Un pensiero ogni giornoe un abbraccio ai tuoi cari.Nuccia e famiglia.29 marzo 2019Siamo onorati di averti avuto come amica e resterai sempre nei nostri cuori.<+T>Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di<+T>Cristina, Marina e Franco.29 marzo 2019<+T>Dirigenti, tecnici e atleti della Società Crocetta Baseball e Softball sono vicini a Carlo e famiglia per la perdita della cara29 marzo 2019