MARZIA BERNI

È mancataDott.ssaNe danno il triste annuncio il marito Franco, parenti e amici tutti.I funerali avranno luogo lunedì 1 aprile alle ore 10,15partendo dalle Sale del Commiato Ade,per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai Dott. Maestroni, Dott. Barbieri, Dott.ssa Fornia, al Dott. Gasparro e all'infermiera Letizia del reparto di «Oncologia» e a tutto il personale medico e paramedico del reparto di «Urologia» dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.Un ringraziamento particolare a tutti gli amici che le sono stati vicino.30 marzo 2019Ï Claudio GiovanardiÏ Romano e LeonardaÏ Mara BellicchiLe zie Firmina, Maria, Bruna e Maria Luisa e i cugini tutti piangono la carissimaed esprimono a Franco la loro affettuosa vicinanza.30 marzo 2019Maria Cristina, Giuseppe e Francesca sono vicini a Franco per la scomparsa di30 marzo 2019I titolari e i colleghi della Ilinox Srl abbracciano Franco in questo momento di grande dolore per la perdita della cara30-3-2019ci mancheranno i racconti dei tuoi viaggi.Monica, Pier Luigi, Silvia e Alessandra sono vicini a Franco in questo doloroso momento.30 marzo 2019Luigi e Itala Alda unitamente a Luca e Isabella e relative famiglie si uniscono al dolore di Franco per la scomparsa della cara e amata30 marzo 2019Una cara amica ed un grande medico non è più tra noi.Ciaoci mancherai.Marina Wenceslao Silvia Carla Mimmo.30 marzo 2019Partecipiamo con affetto al dolore di Franco per la perdita della caraGianni, Angela, Andrea e Paolo.30 marzo 2019La Clinica Chirurgica Generale di Parma ricordaper la grande professionalità, umanità e per tutti i momenti trascorsi insieme.Sentite condoglianze al marito Franco.30 marzo 2019Camillo e Cristiana si uniscono al dolore dell'amico Paio per la perdita di30 marzo 2019Paolo e Giovanna sono vicini all'amico Franco per la perdita della moglie30 marzo 2019Eva e Carlo, Paola e Pietro sono vicini a Franco per la perdita della cara30 marzo 2019Ciaofai buon viaggio.Antonella, Claudio Luisa, Mirca, Cristina.30 marzo 2019ci mancherai tanto, ma sarai sempre nei nostri cuori.Laura, Giancarlo, Maria, Pieralberto.30 marzo 2019I medici del reparto di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si stringono a Franco nel dolore per la scomparsa della caracollega e compagna di viaggio indimenticabile.30 marzo 2019Mirella Desantis e Vincenzo Violi salutano con tanto dolore la cara amica e collegaDott.ssa30 marzo 2019Con infinita tristezza saluto la mia grande amicae sono vicina con affetto a Franco in questo momento di dolore.Rossella.30 marzo 2019Simona Adamanti, Maria Anardi, Michela Ferro, Elisabetta Rossini sono vicine a Franco nel piangere la cara30 marzo 2019Il Direttore, i Medici, la Caposala, gli Infermieri e tutto il personale tecnico ed ausiliario della unità Operativa 1a Anestesia e Rianimazione della AOU di Parma partecipano al lutto per la scomparsa dellaDottoressa30 marzo 2019