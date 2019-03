LUCIANO ANTONELLI

«Ci hai insegnato l'amore,la forza, il coraggio e che niente è perduto.Sentiamo la tua presenza, sei qui accanto a noi per sempre»È mancatoNe danno il triste annuncio la moglie Rita con i figli Chiara, Massimo con Mery, gli adorati nipoti Giorgia e Sebastiano, il fratello Franco, le sorelle Alda, Maria e Paola e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 30 marzo partendo alle ore 14,30 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Cazzola di Traversetolo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Ospedale Maggiore di Parma.30 marzo 2019Ï Famiglie Aldo, Marco SilvaÏ Giovanni Mussi e fam.Ï Famiglia Domenico BrandiniÏ Dina, Esterina, Fiorella TambiniÏ Famiglia Giovanni MagnaniCiaoil tuo ricordo resterà sempre impresso nei nostri cuori.Giovanna con Alessandro e Federico.30 marzo 2019Ciaosei stato una grande persona e un amico per noi che ti abbiamo conosciuto.Giovanni, Mirca, Elisa.30 marzo 2019Franco con Cristina, Martina con Antonio e Matteo partecipano al dolore di Rita, Massimo e Chiara per la perdita del caro30 marzo 2019