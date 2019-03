UBALDO BISI

Ci ha lasciatodi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea, il nipote Gianluca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 13,30 dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa di San Lazzaro, indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 marzo 2019Ï Franco, Enrico Consigli e fam.Ï Paola e Giancarlo PellegriÏ Antonio e Mariella BisiÏ Rossella e figliCaterina con Arcangelo e Rita con Vincenzo, sono vicini a Gianluca ed Andrea per la perdita del caro nonno e papà30 marzo 2019Tutti i condomini proprietari e inquilini di via Catullo 12 a Parma sono vicini alla famiglia per la scomparsa del caroe porgono sentite condoglianze.30 marzo 2019Ï Carpena Massimo e Fabrizio Amministratori