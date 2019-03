MARCO INNOCENTI

Ci ha lasciatidi anni 73Ne danno il triste annuncio la moglie Rosella, le figlie, i fratelli, i nipoti e parenti tutti.La cara salma partirà martedì 2 Aprile alle ore 9.30 dall'Ospedale «Oglio- Po» di Casalmaggiore per il Polo della cremazione di Valera (Pr).Si ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.30 marzo 2019La Comunità di Nirone si stringe con affetto a Rosella, Luciana e familiari tutti, per l'improvvisa perdita del caro30 marzo 2019