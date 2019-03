RICCARDO TOLOMELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Ombretta, i figli, la nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti, la sorella Este e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 1 aprile alle ore 14.30 partendo dal Centro Cure Progressive P. Couzzi (via Allende, 2 Langhirano) indi la cara salma proseguirà per il Tempio della cremazione a Valera di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera domenica 31 marzo alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Langhirano.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.30 marzo 2019Ï Fam. Paride DelsantePartecipano al dolore dei famigliari i cognati Giuseppe, Claretta, Enrico Giannasi con le rispettive famiglie per la scomparsa del caro30 marzo 2019Irma, Giuliano ed Alessandro con Maura, Luana, Giuseppe, Giordano, Elton e Miri si uniscono commossi con un affettuso abbraccio al dolore di Antonella e piangono la scomparsa del caro30 marzo 2019