ANGELO BERTUCCI

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno l'annuncio: il figlio Fausto con Elisabetta, Alessandro e Silvia, la cognata, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.Il caro Angelo è esposto per le visite nella casa funeraria Macchetti in Fiorenzuola D'Arda via Scapuzzi 35/p (Sabato e Domenica orario 9-12 e 15-18 Lunedì 9-19).I funerali avranno luogo lunedì 1° Aprile alle ore 14.15 nella Collegiata di San Fiorenzo ove il caro Angelo sarà fatto giungere dalla casa funeraria Macchetti indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera sabato alle ore 20,30 nella Collegiata di San Fiorenzo in Fiorenzuola D'Arda.Il corteo funebre si svolgerà in auto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 marzo 2019