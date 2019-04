CROCE



«Passeranno secoli e secoli, ma l'uomo tornerà fra le mie braccia quale fu da Me creato.»

Saremo sempre unite nel grande reciproco amore.

Grazie mamma.

La figlia Elisabetta annuncia la scomparsa di MARIA CALZI VED. CAMPELLI



a tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata.



I funerali si svolgeranno lunedì 1 aprile alle ore 13.45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Tabiano Castello indi al cimitero locale.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nell'abitazione.



Un ringraziamento particolare al prof. Manfredi Saginario, al dott. Tiberio D'Aloia, al dott. Stefano Pellegrini che con professionalità e umanità l'hanno curata per tanti anni.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 31 marzo 2019



Maurizio e Stefano Pasquali con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Elisabetta per la perdita della mamma MARIA Corcagnano, 31 marzo 2019



Carla e Rosetta sono vicine all'amica Betta nel dolore per la perdita della cara mamma MARIA Parma, 31 marzo 2019



Giacinta, Paola, Cinzia, Barbara e Susanna sono affettuosamente vicine a Elisabetta nel ricordo della madre signora MARIA CALZI Parma, 31 marzo 2019