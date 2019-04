MARIA LAMBRUSCHI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio Carmen, Giovanna con Pierluigi e Matilde e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 1 aprile alle ore 16.15 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per il crematorio Il Tempio" di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 marzo 2019"Ï Mauro Oddi e famigliaÏ Fam. Giuseppe BalestieriCiao cara ziaClaudio, Silvano e famigliari.31 marzo 2019Mauretta e Barbara Ferrari, con le rispettive famiglie, partecipano commosse al lutto di Carmen e Giovanna per la perdita della zia31 marzo 2019Franca, Michele, Monica, Aurora, Roberto e Galya, piangono la carae sono vicini a Carmen e Giovanna.31 marzo 2019Partecipiamo al lutto dei familiari per la scomparsa della caraLino, Daniele, Fabrizio, Francesca Ferretti e famiglie.31 marzo 2019Carla, Mariagrazia, Romina, Pietro e Massimiliano si stringono con affetto a Carmen per la perdita della cara mamma31 marzo 2019