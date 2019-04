GIUSEPPE NISICA

È mancatoNe danno il triste annuncio la moglie Giuliana (Giò), i figli Roberto con Barbara, Andrea con Maria Adele, gli adorati nipoti: Alberto, Allegra, Nicolò, Edoardo. Il fratello e i parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato stasera alle 20.30 presso la chiesa di Mariano.I funerali si svolgeranno lunedì 1 aprile alle ore 14.30 nella chiesa di Mariano, con partenza dalla casa di cura Piccole Figlie alle ore 14.15.La funzione proseguirà per il Tempio di Valera.31 marzo 2019Ï Ivo Virgoli e famigliaI Presidenti del Rugby Colorno, a nome di tutti i soci, collaboratori, allenatori e atleti sono vicini a Roberto e famigliari tutti per la perdita del papà31 marzo 2019Tutti i dipendenti della ditta Punto Pack Srl si uniscono al dolore che ha colpito Roberto Nisica e famiglia per la scomparsa del caro papà31 marzo 2019Giovanni e Roberta con figli si stringono con affetto a Roberto e Andrea per la perdita dell'amato papà31 marzo 2019Mario con Angela, Gigi con Monica e Filippo si uniscono al dolore di Giuliana, Andrea e Roberto per la perdita del caro31-3-2019Maria Stefania Bormioli, i figli Maria, Rocco, Giovanni, Francesco e le loro famiglie, sono vicini con affetto a Giuliana, Andrea e Roberto nel ricordo diamico di una vita.31 marzo 2019Stefano, Cristina, Renzo, Giulio, Marcello, Luca, Massimo, Nicola, Claudio, Marco, Marzia, Stefania, Vittorio, Alberto, Massimiliano, Rolando, Nicola, Catia esprimono la propria vicinanza ad Andrea e Roberto per la scomparsa del papà31 marzo 2019