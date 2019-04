GIOVANNI GUARESCHI

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Olga, la figlia Marzia con Guido, le nipoti Lisa ed Emma e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 2 aprile con partenza alle ore 14,45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Giovanni Battista.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 aprile 2019Ï Bonatti GiancarloÏ Mario AlmansiÏ Mario FontanesiI condomini del Condominio Castelletto di Via Torelli 55 esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del signor1 aprile 2019