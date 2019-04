ENRICHETTA DALL'ASTA

Ci ha lasciato per ricongiungersi all'amato maritoAddolorati ne danno il triste annuncio i nipoti Mariangela, Pietro, Anna Maria, Dante, Domenico, Carla, Norina e famiglie.I funerali avranno luogo martedì 2 aprile alle ore 9,30 partendo dalla Casa Famiglia «Cocconi» di Campegine per la chiesa parrocchiale di Campegine, indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Casa Famiglia «Cocconi» di Campegine.1 aprile 2019Le nipoti Carla, Norina, con le rispettive famiglie, pregano per la scomparsa della cara zia1 aprile 2019