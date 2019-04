LUCY SILVIA RIVERA GONZALEZ

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 54Ne danno il triste annuncio la mamma Olga, il marito Franco, la figlia Alessandra, la sorella, i fratelli e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 2 aprile alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Petrignacola.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 aprile 2019Ï Monica e RemoÏ Fam. Botti, Gonzalez, VillarroelÏ Ivaldo Groppi e famigliaÏ Ivana e Ulisse GroppiIl coro Santa Maria Assunta di Corniglio, profondamente commosso, è vicino ad Alessandra, Franco e Olga per la prematura scomparsa della cara1 aprile 2019I componenti della Squadra Cinghiale Rivalba sono affettuosamente vicini a Franco e Alessandra per la perdita della cara1 aprile 2019Tutti i dipendenti della ditta Ferrari Trasporti sono vicini a Franco, Alessandra per la perdita della cara moglie e mamma1 aprile 2019Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti, partecipiamo sentitamente al vostro dolore per la perdita della caraFamiglia Ferrari Antonio.1 aprile 2019Ciaoti ricorderemo sempre con il tuo dolce sorriso un abbraccio ad Ale, Franco e mamma.Veronica, Lorenzo e famiglia.Vestola, 1 aprile 2019Giulia e Francesca abbracciano l'amica Alessandra in questo momento di grande dolore per la scomparsa della mamma1 aprile 2019Giuseppe, Davide, Teresa sono affettuosamente vicini a Franco, Alessandra e Olga in questo doloroso momento per perdita della carache ricorderemo sempre.1 aprile 2019Ciaote ne sei andata, ma resterai sempre con me, sei stata un'amica speciale, semplice e discreta, ricorderò sempre tutti i momenti che abbiamo passato inseme.Ti voglio e ti vorrò sempre bene.Terry.1 aprile 2019