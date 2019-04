REMO FERRARI

«Tu ci hai fatti per Te, Signore, il nostro cuore è inquieto finchè non riposa in Te»Sant' AgostinoÈ mancato all'affetto dei suoi cariA funerali avvenuti, per volontà dell'estinto, lo annunciano con tanta tristezza, nella speranza della resurrezione, la moglie Lucia, le figlie Paola e Federica, gli amati nipoti: Federico, Francesco, Rocco Felice, Maria Eugenia, Gregorio, Anna e Maria Giulia.Il genero Enrico Tosi.Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini, in particolare modo i medici del Reparto di Reumatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma e la dottoressa A. Allodi.Un affettuoso grazie ai carissimi: Elvira, Prey, Pablo, Alan e Jonh.1 aprile 2019Luisa con Laura, Enrico e Concetta sono vicini con tanto affetto a zia Lucia e cugini per la scomparsa dello zio1 aprile 2019Maria Teresa, Luciano, Giuseppina e Giorgio sono affettuosamente vicini alla cara cugina Lucia e alle sue figlie Paola e Federica nel momento del distacco dal loro caro1 aprile 2019Franca Tragni e i partecipanti laboratorio teatrale Memo Benassi" di Sorbolo sono vicini a Federica per la perdita del caro papà1 aprile 2019"