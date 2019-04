RENZO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, i figli Enrico, Mauro e Stefano con le rispettive famiglie, i nipoti Maria Benedetta, Tommaso, Lorenzo, Carlotta, Francesca e Filippo, il fratello Carlo con Teresa e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 2 aprile alle ore 10.00 partendo dalle nuove Sale del Commiato Collecchiesi" in via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 8.30/12.30 e 14.30/19.00, martedì dalle 8.00 in poi.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 aprile 2019"Ï Lina TarasconiÏ Fam. Roberto BruniÏ Rina TragniÏ Gruppo Sportivo Virtus Collecchio ASDÏ Franco SchianchiÏ Enzo Martinelli e figliÏ Adriana, Amelia ManghiÏ Gianni, Silvana, Antonella, ConniÏ Famiglie Nello, Antonella DelmonteSei stato la nostra colonna portante, il nostro maestro, il nostro amico, il nostro primo sostenitore, il nostro angelo silenzioso, sempre pronto a sacrificarsi per facilitarci per la vita. Una persona buona, per cui abbiamo sempre nutrito grande rispetto, stima e ammirazione.Ti salutiamo col cuore pieno di dolore, anche se è impossibile nascondere il sorriso pensando ai bei momenti che ci hai regalato.Grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che ci hai insegnato e grazie per averci reso parte di una famiglia meravigliosa. Non ti dimenticheremo mai.CiaoI tuoi nipoti.1 aprile 2019Il fratello Carlo con Teresa e i figli Pietro e Angela con Paolo, Matteo e Simone piangono la scomparsa del caroe partecipano al lutto dei famigliari.1 aprile 2019Uno sguardo, un dolore, occhi che parlano, un cuore si stringe consapevole della perdita. Il silenzio racconta una storia che vivrà per sempre in fondo alla coscienza. Certe cose non possono finire. Ciao zioFilippo con Stefania e Martina, Francesco con Monica, Giada e Gabriele.1 aprile 2019Pier Luigi e Betty Crea, Camilla e Nicola Cornini e famiglia Parmelli partecipano commossi al lutto di Enrico e familiari tutti per la perdita del caro papà1-4-2019Gli amici di Avis Collecchio, profondamente addolorati, si stringono con affetto alla moglie Anna, ai figli Enrico, Mauro, Stefano e rispettive famiglie per la scomparsa dipersona garbata, gentile e di rare doti umane.1 aprile 2019Elisa e Renato Bertoletti si stringono a Stefano, Enrico e famiglie in questo triste momento per la perdita del caro papà1 aprile 2019In questo momento di grande dolore siamo vicini con affetto ad Anna Maria e figli per la scomparsa diTonino Sani con Cinzia e Davide.1 aprile 2019Le dipendenti dello studio Maini e associati sono vicine al dott. Enrico Ferrari e familiari per la perdita del caro1 aprile 2019Fernando, Stefania, Chiara e Francesca si stringono con affetto ad Anna Maria, Enrico, Mauro e Stefano per la scomparsa del carissimo1 aprile 2019La famiglia Cardarelli partecipa al dolore di Enrico e famiglia per la perdita del caro1 aprile 2019Gli amici Claudio, Claudio, Franco, James, Pier Luigi, Gian Paolo partecipano al dolore di Enrico e famiglia per la perdita del caro1 aprile 2019Cesarina si stringe affettuosamente in questo triste momento ad Anna Maria, Enrico, Mauro, Stefano e famiglie in ricordo del caro1 aprile 2019Luigi e Desolina Felisa partecipano commossi al dolore di Annamaria e figli per la scomparsa del caro1 aprile 2019Giuseppe Tanzi con Andrea, Margherita ed Enrico, sono vicini a tutta la famiglia per la perdita del caro amico1 aprile 2019Mancherà anche a noi il «Nonno»Un commosso pensiero per tutta la famiglia.Caterina e Annamaria.1 aprile 2019Amalia, Maurizio e famiglia Sarti si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del loro caro1 aprile 2019